2020-02-20T09:25:59+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня осадков не ожидается

установилась влажная и безветренная погода
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, в течение дня ожидается незначительное потепление до +2 к полудню, а к вечеру – снижение до -1.

Днем ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. К полудню синоптики прогнозируют солнечную погоду, с полудня до 15.00 – облачную с прояснениями. Ветер западный и юго-западный, 2-4 метра в секунду, после полудня возможны порывы ветра до 6-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет расти — от 750 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 81 до 92%.

Завтра синоптики прогнозируют небольшой «минус» - до -2 градусов утром. Осадки маловероятны, днем ожидается солнечная и облачная с прояснениями погода.

Скорость ветра уменьшается, и в пятницу Нижегородскую область ждет почти безветренный день. Но атмосферное давление будет расти, метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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