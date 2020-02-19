2020-02-19T18:56:36+03:00
Общество

Нижегородскую область посетила делегация из Японии

Регион стал единственным, который бизнес-сообщество Страны восходящего солнца выбрало для визита
Елена ЛАЗАРЕВА
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Делегацию возглавил председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании «Марубени» Тэруо Асада. ФОТО: Александр ВОЛОЖАНИНДелегацию возглавил председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании «Марубени» Тэруо Асада. ФОТО: Александр ВОЛОЖАНИН
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с представителями Федерации экономических организаций Японии «Кайданрэн». Стороны обсудили сотрудничества и взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

«Это первый визит японской делегации в Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов после заседания рабочей группы, которое состоялось в Москве. Я расцениваю это как определенный признак того, насколько серьезно наши коллеги относятся к нашему экономическому сотрудничеству. Подчеркну, что мы, со своей стороны, также заинтересованы в нем. В Нижегородской области уже успешно реализовано шесть инвестиционных проектов на общую сумму более 470 млн долларов», - сообщил Глеб Никитин.

К слову, Нижегородская область – это единственный регион России, который выбрали для визита представители «Кайданрэн».

По мнению губернатора, у Японии и Нижегородской области есть и другие точки соприкосновения, в частности, Япония – признанный в мире лидер в области повышения производительности труда. Регион также показывает высокие показатели реализации нацпроекта «Повышение производительности труда». «Считаю, что нам будет полезно сотрудничество и обмен опытом», - подчеркнул губернатор.

Как сообщил губернатор, по итогам 2019 года товарооборот Нижегородской области с Японией составил почти 80 миллионов долларов. Увеличивается экспорт в Японию – за прошлый год он вырос на 34%.

Напомним, в состав делегации из Страны восходящего солнца вошли представители японских корпораций Мицубиси, Тошиба, Хитачи, Джетро, Соджиц, Японские авиалинии и других. Всего Япония делегировала в Нижегородскую область 38 представителей бизнеса. Делегацию возглавил председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании «Марубени» Тэруо Асада в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки.

«Мы обратили внимание на Приволжский федеральный округ, потому что экономический рост округа в целом превышает средний показатель по стране в 2 раза. Здесь уже работают японские компании, причем в тех направлениях, в которых мы традиционно сильны, например – автопром. У нас с Нижегородской областью много общего», - отметил Тэруо Асада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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