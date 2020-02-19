2020-02-19T18:23:00+03:00
Общество

Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым

Они посетили мусоросортировочный комплекс «МАГ-1» и завод по переработке вторичных полимеров «Фантастик-Пластик»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В ближайшее время планируется построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО в тех районах, где они наиболее необходимы. ФОТО: Юлия ГоршковаВ ближайшее время планируется построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО в тех районах, где они наиболее необходимы. ФОТО: Юлия Горшкова
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Сегодня в Нижегородскую область с рабочим визитом приехал генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Илья Гудков. Вместе с губернатором Глебом Никитиным они побывали на мусоросортировочном комплексе «МАГ-1». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

В ходе встречи стороны обсудили меры поддержки, которые может получить Нижегородская область для создания трёх мусоросортировочных комплексов.

По словам главы региона, в Нижегородской области объектов современной мусоросортировки и мусорозахоронения гораздо больше среднего показателя по стране.

Сейчас в области работают 5 мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85 процентов мусора, образующегося на территории Нижегородской области. В ближайшее время планируется построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО в тех районах, где они наиболее необходимы – Арзамасском, Уренском и Навашинском. На данный момент по этим объектам подготовлены концессионные соглашения, проекты, подобраны земельные участки.

«Объекты включены в схему территориального планирования, и нам необходима поддержка РЭО для реализации инвестиционных проектов», - рассказал Глеб Никитин.

Интерес к созданию комплексов проявили несколько потенциальных инвесторов, которые активно взаимодействовали не только с регионом, но и с ППК «РЭО».

«Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться, в первую очередь, на выполняемость целевых показателей федерального проекта», — подчеркнул Илья Гудков.

Также Глеб Никитин сообщил, что в числе направлений сотрудничества Нижегородской области и экологического оператора – оборудование контейнерных площадок и установка мусорных контейнеров. Напомним, в прошлом году на покупку контейнеров и оборудование контейнерных площадок из областного бюджета было выделено 400 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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