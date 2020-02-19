Глеб Никитин встретился с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Ильей Гудковым
Сегодня в Нижегородскую область с рабочим визитом приехал генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Илья Гудков. Вместе с губернатором Глебом Никитиным они побывали на мусоросортировочном комплексе «МАГ-1». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
В ходе встречи стороны обсудили меры поддержки, которые может получить Нижегородская область для создания трёх мусоросортировочных комплексов.
По словам главы региона, в Нижегородской области объектов современной мусоросортировки и мусорозахоронения гораздо больше среднего показателя по стране.
Сейчас в области работают 5 мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85 процентов мусора, образующегося на территории Нижегородской области. В ближайшее время планируется построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО в тех районах, где они наиболее необходимы – Арзамасском, Уренском и Навашинском. На данный момент по этим объектам подготовлены концессионные соглашения, проекты, подобраны земельные участки.
«Объекты включены в схему территориального планирования, и нам необходима поддержка РЭО для реализации инвестиционных проектов», - рассказал Глеб Никитин.
Интерес к созданию комплексов проявили несколько потенциальных инвесторов, которые активно взаимодействовали не только с регионом, но и с ППК «РЭО».
«Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться, в первую очередь, на выполняемость целевых показателей федерального проекта», — подчеркнул Илья Гудков.
Также Глеб Никитин сообщил, что в числе направлений сотрудничества Нижегородской области и экологического оператора – оборудование контейнерных площадок и установка мусорных контейнеров. Напомним, в прошлом году на покупку контейнеров и оборудование контейнерных площадок из областного бюджета было выделено 400 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU