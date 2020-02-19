Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:32:39+03:00

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Нижегородские удобрения будут поставляться в Республику Кот-д’Ивуар. Об этом сообщает источник в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода.

По информации источника, один из африканских предпринимателей уже проверил эффективность удобрений на африканской земле, проведя подкормки какао, каучукового дерева и пальм. Продукция доказала высокую эффективность, поэтому сегодня между двумя предприятиями – нижегородским и африканским – было подписано соглашение о поставках удобрений.

Кроме того, сегодня состоялся круглый стол по сотрудничеству между предпринимателями Нижнего Новгорода и Республики Кот-д’Ивуар и встречи в формате В2В. Мероприятие организовано Центром бизнес практики «Лидер» при поддержке администрации города Нижнего Новгорода.

В рамках своего визита в регион ивуарийские предприниматели привезли на дегустацию свою продукцию: какао-бобы, фрукты, овощи, орехи. Ожидается, что после проведения переговоров и посещения нижегородских предприятий будут проводится переговоры о поставке продукции в Нижний Новгород и Нижегородскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU