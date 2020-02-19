Более 2000 нижегородских предпринимателей воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в Нижегородской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:23:36+03:00

Центр и окна «Мой бизнес» начали работу в 2019 году

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Более 2000 предпринимателей воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в Нижегородской области с момента их открытия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр и окна «Мой бизнес» начали работу в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: центр в технопарке «Анкудиновка» с 6 ноября, окна в 17 муниципалитетах региона — в период с середины ноября до конца декабря.

«Только за последний месяц услугами центра и горячей линии «Мой бизнес» воспользовались более 500 человек. Среди них как опытные предприниматели, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. Поэтому и вопросы, с которыми люди обращаются в центр, самые разные: от того, как открыть свой бизнес до получения комплексной государственной поддержки. Кстати, и зарегистрировать свой бизнес можно здесь же, в центре», - сообщил Глеб Никитин.

18 февраля в центре «Мой бизнес» в Нижнем Новгороде личный прием провел министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Сегодня вопросы были комплексные: так, например, начинающему предпринимателю нужны льготная аренда помещения и финансовая поддержка на развитие бизнеса, а руководителя действующего предприятия интересует льготный кредит и выход на крупных заказчиков», - рассказал Максим Черкасов.

Он также отметил, что прием в центре «Мой бизнес» регулярно проводят руководители инфраструктурных организаций, госструктур, оказывающих поддержку бизнесу, а также министры и заместители губернатора Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU