2020-02-19T17:23:36+03:00
Общество

Более 2000 нижегородских предпринимателей воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в Нижегородской области

Центр и окна «Мой бизнес» начали работу в 2019 году
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 2000 предпринимателей воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в Нижегородской области с момента их открытия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр и окна «Мой бизнес» начали работу в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: центр в технопарке «Анкудиновка» с 6 ноября, окна в 17 муниципалитетах региона — в период с середины ноября до конца декабря.

«Только за последний месяц услугами центра и горячей линии «Мой бизнес» воспользовались более 500 человек. Среди них как опытные предприниматели, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. Поэтому и вопросы, с которыми люди обращаются в центр, самые разные: от того, как открыть свой бизнес до получения комплексной государственной поддержки. Кстати, и зарегистрировать свой бизнес можно здесь же, в центре», - сообщил Глеб Никитин.

18 февраля в центре «Мой бизнес» в Нижнем Новгороде личный прием провел министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Сегодня вопросы были комплексные: так, например, начинающему предпринимателю нужны льготная аренда помещения и финансовая поддержка на развитие бизнеса, а руководителя действующего предприятия интересует льготный кредит и выход на крупных заказчиков», - рассказал Максим Черкасов.

Он также отметил, что прием в центре «Мой бизнес» регулярно проводят руководители инфраструктурных организаций, госструктур, оказывающих поддержку бизнесу, а также министры и заместители губернатора Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские удобрения будут поставляться в Кот-д’Ивуар
Более 2000 нижегородских предпринимателей воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в Нижегородской области
В Нижегородской области открылся новый детский сад
В Нижегородскую область приехала делегация из Узбекистана
В Нижегородской области мужчина обвиняется в убийстве родного отца
Нижегородцам представят проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна
Квартиры-студии в Нижнем Новгороде за 2020 год подорожали на 14%
Нижегородские студенты смогут пройти обучение в Японии
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Моя инициатива»
В Нижнем Новгороде пешеход погиб под колесами автобуса
На месте нижегородского общежития на улице Самочкина построят многоэтажный дом
Нижегородские спортсмены примут участие в Первенстве Европы по спортивному ориентированию
Подписана дорожная карта по взаимодействию «Газпрома» и нижегородской промышленности
В Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом
Смертность сократилась на 3% в Нижегородской области в 2019 году
Газификация северных районов Нижегородской области начнется в 2021 году
Ввод станции снеготаяния Приокского района к следующей зиме оказался под вопросом
Частный перевозчик подрезал автобус, в котором ехал мэр Нижнего Новгорода
В Нижегородской области открылся новый «ЭкоПункт»
Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Нижегородской области просмотр талантливых детей
29-летний мужчина погиб в аварии на нижегородской трассе