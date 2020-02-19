В Нижегородской области открылся новый детский сад

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:09:29+03:00

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Сегодня в поселке Тумботино после капитального ремонта был торжественно открыт детский сад на 140 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для небольшого рабочего поселка в Павловском районе открытие детсада – это действительно значимое и важное событие. Особенно учитывая тот факт, что с момента постройки здания в 1984 году капитального ремонта в нем не было ни разу. По словам заведующей дошкольного учреждения Анны Шашкиной, ремонт был выполнен качественно, в соответствии с требованиями законодательства.

«В садике работают шесть групп, оборудованы спортивный и музыкальный залы, зимний сад, сенсорная комната. Обновлены и полностью оснащены медицинский и пищевой блоки, прачечная, административные помещения», - рассказала Анна Шашкина.

В помещениях групп, расположенных на первом этаже, сделаны теплые полы, половина территории садика озеленена, сделаны уютные веранды и спортивная площадка. В группы приобретено новое оборудование, на территории работает система видеонаблюдения.

Ремонт стал возможен благодаря помощи благотворителя - АО «Транснефть Верхняя Волга», которая выделила около 79 миллионов рублей, а также средствам из местного и областного бюджетов (4,8 и 4,1 миллионов рублей соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU