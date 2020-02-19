2020-02-19T16:41:40+03:00
Общество

В Нижегородскую область приехала делегация из Узбекистана

Товарооборот с Узбекистаном за последние три года увеличился в 3,4 раза
Елена ЛАЗАРЕВА
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Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, товарооборот с Узбекистаном в последние годы стабильно растет и за период с 2017 года увеличился в 3,4 раза. Сейчас Узбекистан занимает 16 место среди стран-лидеров по торгово-экономическим отношениям с Нижегородской областью, двумя годами ранее он был на 33 месте.

«Узбекистан является одним из главных торгово-экономических партнеров Нижегородской области среди стран ближнего зарубежья, по итогам 2019 года товарооборот составил около 113 млн долларов и вырос в 1,2 раза. 95% из этого объема составляет нижегородский экспорт», - сообщил Глеб Никитин.

В ходе визита делегация из ближнего зарубежья посетит «Горьковский автомобильный завод», ОАО «Нижфарм», «Нижегородский масложировой комбинат», «Сормовскую кондитерскую фабрику», планируются встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, нижегородскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с Узбекистаном и узбекскими студентами, которые учатся в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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