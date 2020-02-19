2020-02-19T16:10:30+03:00
Общество

В Нижегородской области мужчина обвиняется в убийстве родного отца

Родителю не понравилось, что его сын злоупотребляет алкоголем
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сергачским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области. Жителя Сергача подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По версии следствия, 16 февраля поздним вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел домой, где находился также его родной отец. Мужчины повздорили и 21-летний сын жестоко избил отца, после чего отправился спать.

Только утром он обнаружил, что отец умер.

Молодой человек свою вину признал частично, и сообщил следователям, что отец упрекал его за нетрезвое состояние. Собственно, эти упреки и послужили основанием для жестокого избиения ближайшего родственника.

В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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