В Нижегородской области мужчина обвиняется в убийстве родного отца
Сергачским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 45-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области. Жителя Сергача подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
По версии следствия, 16 февраля поздним вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел домой, где находился также его родной отец. Мужчины повздорили и 21-летний сын жестоко избил отца, после чего отправился спать.
Только утром он обнаружил, что отец умер.
Молодой человек свою вину признал частично, и сообщил следователям, что отец упрекал его за нетрезвое состояние. Собственно, эти упреки и послужили основанием для жестокого избиения ближайшего родственника.
В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU