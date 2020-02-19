2020-02-19T15:35:43+03:00
Общество

Нижегородцам представят проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна

Инвестора обяжут продумать размещение детской и спортивной площадок для жителей ближайших домов
Елена ЛАЗАРЕВА
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К заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову обратились жители дома №12 по улице Студенческой в Нижнем Новгороде, обеспокоенные информацией о строительстве гостиницы на улице Маршала Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Жители сообщили, что в момент сдачи их дома в эксплуатацию, к дому относился участок придомовой территории, который впоследствии был уменьшен. Жильцы дали согласие на уменьшение, так как потребовался проезд к Академии правосудия. На оставшемся участке, расположенном рядом с домом, находятся небольшой сквер и детская площадка.

И вот недавно жильцы узнали, что на месте сквера и площадки планируется размещение парковки для гостиницы. На участок уже заключен договор о развитии застроенной территории, но разрешение на строительство не выдано и работы не начаты.

Сергей Морозов рекомендовал застройщику провести презентацию своего проекта перед жителями, предварительно продумав вопрос сохранения сквера. В крайнем случае – предусмотреть размещение детской и спортивной площадок в другом месте, но поблизости от дома.

«Если на месте сквера безальтернативно рассматривается парковка, правительство Нижегородской области будет на стороне жителей. Предложения инвестора по размещению детской и спортивной площадки в другом месте поблизости должны быть рассмотрены и согласованы с жителями.

Напомним, похожая ситуация, когда жители выступили против строительства гостиницы, уже происходила на улице Мануфактурной. Инвестор проигнорировал пожелания жителей и вопрос приоритетности контракта на развитие территории был пересмотрен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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