Квартиры-студии в Нижнем Новгороде за 2020 год подорожали на 14%

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:24:22+03:00

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За год в Нижнем Новгороде подорожали самые доступные квартиры – студии. Такой вывод сделали эксперты портала Авито. Подорожание составило 14%, а площадь студии увеличилась на 4% за год до 24 квадратных метров, но все равно остается одной из самых маленьких среди городов-миллионников.

Нижний Новгород замыкает десятку крупных городов, в которых отмечен максимальный рост стоимости студий. Безусловным лидером стал Хабаровск, где за год цена на студию увеличилась почти в полтора раза – на 47%. А Саратов замыкает список из 25 городов, в которых проводились исследования. Здесь цена не только не выросла, а даже упала – на 22%. В среднем по стране стоимость квартир-студий выросла примерно на 8,9%.

Кроме того, Нижний Новгород еще и в списке лидеров по стоимости одного квадратного метра в квартире-студии – 77689 рублей за квадратный метр. Дороже только в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге, Сочи, Хабаровске и Тюмени. Самые дешевые студии – в Саратове, где цена за 1 метр составляет 30 тысяч рублей.

В целом по стране средний метраж студий в новостройках сократился на 0,5 квадратных метра по сравнению с показателем 2019 года и составил 26,7 м2. Самые компактные студии оказались в Нижнем Новгороде и Калининграде – средняя площадь квартир здесь составляет 24 квадратных метра. Но при этом в Калининграде метраж за год уменьшился на 10%, а в Нижнем Новгороде – ненамного, но увеличился.

ИСТОЧНИК KP.RU