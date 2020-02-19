Нижегородские студенты смогут пройти обучение в Японии

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородские студенты смогут пройти годовое обучение в Японии. В мае 2020 года планируется заключить соглашение между НГЛУ и Японским университетом экономики. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По словам Ольги Гусевой, студенты нижегородского лингвистического университета могут на год отправиться на обучение в Японию. Естественно, в своем вузе нижегородцы должны изучать именно японский язык.

В прошлом учебном году японский язык в нижегородском университете изучали 63 студента. В этом учебном году «японцев» почти на треть больше – более 80 человек.

По словам Ольги Гусевой, руководство японского университета приедет в регион для подписания соглашения в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

Напомним, 2020-2021 год объявлен Годом российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. В Нижегородской области пройдет порядка 25 совместных мероприятий. Сегодня в регионе с официальным визитом находится делегация представителей Федерации экономических организаций Японии «Кэйданрэн».

ИСТОЧНИК KP.RU