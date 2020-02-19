19 Февр. 2020 2020-02-19T12:55:31+03:00

В качестве пилотных территорий для проектов были выбраны Сормовский и Канавинский районы

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В Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Моя инициатива» в рамках социального проекта «Делаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект реализуется при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. В рамках проекта предполагается воплотить на практике идеи жителей по благоустройству города.

Первыми в проекте примут участие Сормовский и Канавинский районы Нижнего Новгорода. Если нижегородцы проявят интерес к проекту, то его территория будет расширяться.

Сейчас своей идеей можно поделиться на официальном сайте проекта. golos.fond-csrr.ru. Для этого нужно пройти простую регистрацию и выбрать категорию из четырех предложенных: благоустройство и экология; социальная поддержка населения, волонтерство; местные художественные промыслы, культурные инициативы; формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт. С 9 по 23 марта эксперты выберут заявки, которые соответствуют условиям конкурса, а с 24 марта стартует голосование за проекты.

Напомним, ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин внес в Устав Нижегородской области поправки, которые законодательно закрепили право нижегородцев на распределение бюджета.

«Голосуя за тот или иной проект, жители должны быть уверены, что их воля будет выполнена», — подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU