2020-02-19T11:35:15+03:00
Общество

На месте нижегородского общежития на улице Самочкина построят многоэтажный дом

Новый дом планируется отдать под расселение
Елена ЛАЗАРЕВА
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Строить на месте обрушенного здания школу депутаты сочли нецелесообразным.Строить на месте обрушенного здания школу депутаты сочли нецелесообразным.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Обрушившееся общежитие на улице Самочкина планируется снести и построить на его месте многоквартирный жилой дом высотой в 11 этажей. Депутаты городского парламента, которые изначально рассматривали вариант строительства школы, пришли к выводу, что дом нужнее.

По информации источника в Городской думе, изначально планировалось построить на месте полуразрушенной общаги общеобразовательную школу. Участок под общежитием – площадью около 3,75 тысячи кв. м., а значит, здесь можно построить школу, рассчитанную максимум на 90 учеников. 11-этажный дом на 156 квартир парламентариям показался уместнее.

Предполагается, что 115 однокомнатных квартир, 38 двухкомнатных и три трёхкомнатные квартиры будут переданы под переселение нижегородцев из аварийного жилья. По предварительной информации, строительство будет вести город.

По словам председателя комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Андрея Дранишникова, построить школу бОльшего размера на данном участке невозможно по требованиям законодательства, а застройщики не проявляют интереса к участку по экономическим причинам. А именно для расселения дом на территории Ленинского района необходим.

Напомним, часть здания общежития на улице Самочкина обрушилась в апреле 2014 года. Жителей оперативно эвакуировали, и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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