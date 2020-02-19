Нижегородские спортсмены примут участие в Первенстве Европы по спортивному ориентированию

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:52:31+03:00

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В начале недели в подмосковных Люберцах прошло Первенство России по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей России, Нижегородскую область представляли 27 спортсменов в разных возрастных группах и дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Нижегородцы поднимались на пьедестал в каждый из соревновательных дней, медали разного достоинства получали как девушки, так и юноши в разных возрастных категориях.

Следующей ступенью спортивной карьеры нижегородских лыжников станет Первенство Европы в Швеции. На чемпионат отправятся два самых сильных участника команды - Юрий Белозеров и Алена Кондратьева. Соревнования пройдут с 23 по 26 февраля 2020 года.

Также в Швеции пройдет Кубок мира, Нижегородскую область на соревнованиях будет представлять Екатерина Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU