В Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:03:56+03:00

Установилась почти весенняя погода, но радоваться еще рано

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +1 градус, в течение дня ожидается незначительное потепление до +3 к полудню, а к вечеру – снижение до +1.

Днем ожидается пасмурная погода, во второй половине дня возможен дождь и дождь со снегом. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду, после полудня возможны порывы ветра до 8-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня достаточно стабильно — от 747 до 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 87 до 95%.

Завтра синоптики прогнозируют небольшой «минус» - до -1 градуса утром. Осадки вероятны только ночью, но уже к пятнице в регион придет солнечная погода и небольшой морозец – до -5 градусов.

Скорость ветра уменьшается, и в пятницу Нижегородскую область ждет почти весенний день - солнечный, с температурой выше ноля и практически без ветра. Но весне пока радоваться рано - уже на следующей неделе синоптики прогнозируют морозы до -8 и сильный снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU