Смертность сократилась на 3% в Нижегородской области в 2019 году

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:59:38+03:00

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В 2019 году в Нижегородской области уменьшилось количество умерших в сравнении с прошлым годом – всего умерло 46 937 человек, что на 1447 человек, или на 3% меньше, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Основной причиной смертности стали болезни системы кровообращения. На их долю пришлось больше половины всех смертей – 53,7%. На втором месте новообразования – 13,7%, на третьем – болезни нервной системы – 8,2%, далее следуют болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов дыхания. Замыкают этот список инфекционные и паразитарные заболевания - на их долю приходится около 1% смертей.

Кроме того, 5,9% смертей приходится на внешние причины: травмы, отравления, убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU