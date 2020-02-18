2020-02-18T17:40:33+03:00
Общество

Ввод станции снеготаяния Приокского района к следующей зиме оказался под вопросом

Без депутатского контроля объект может превратиться в долгострой
Елена КАРАЛ
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Ввод в эксплуатацию станции снеготаяния в Приокском районе Нижнего Новгорода оказался под вопросом. Ход строительства этого и других объектов обсудили депутаты на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы 18 февраля.

Как отметил заместитель председателя комиссии Александр Котельников, станции в Нижегородском и Приокском районах должны были заработать зимой 2019 года, но этого не случилось.

- Депутатов не устраивают сроки ввода в эксплуатацию станций снеготаяния. Сейчас спасло только то, что зима была малоснежная. Станции снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах находятся в разной степени готовности. Я почти уверен, что станция снеготаяния в Нижегородском районе начнет работать к следующему зимнему сезону, а вот за станцией в Приокском районе нужен особый депутатский контроль, чтобы та не стала долгостроем», – прокомментировал Александр Котельников.

Как отметила на заседании представитель нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, проблемы со строительством подобных объектов имеют место и в других районах города. Согласно решению суда Нижегородского района, к 31 декабря 2021 года станции снеготаяния должны появиться во всех районах Нижнего Новгорода. Однако сейчас для их создания в заречной части города не принимается никаких мер.

Представитель прокуратуры также добавила, что если строительство дорогостоящих станций администрации не по карману, то до конца декабря следующего года, она обязана обеспечить все районы площадками куда будут свозиться загрязненные снежные массы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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