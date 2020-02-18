2020-02-18T16:53:45+03:00
Общество

Частный перевозчик подрезал автобус, в котором ехал мэр Нижнего Новгорода

Нижегородская мэрия попросит правоохранительные органы проверить маршрутки, которые нарушают правила дорожного движения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 20 февраля 2020 года снова добирался на работу на муниципальном транспорте. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

На этот раз Владимир Панов ехал от остановки «Щербинки-2» до площади Минина и Пожарского на автобусе А-1.

Пассажиры пожаловались главе города на увеличение интервалов движения автобуса – по словам тех, кто ездит на автобусах постоянно, раньше ожидание занимало максимум 15 минут, теперь же ждать автобус приходится по сорок минут. И.о. замглавы администрации, директор департамента транспорта Елена Лекомцева пояснила, что на этом участке транспорт ходит по схеме два троллейбуса, один автобус (троллейбус ТР-31, следующий по маршруту, совпадающему с автобусным маршрутом А-1).

В целом поездка прошла нормально, если не считать пары неприятных инцидентов с маршрутками. Так, из-за маршрутки Т-86 на остановке «Щербинки-2» создалась «пробка» - маршрутка простояла на остановке 5 минут и собрала очередь из четырех автобусов.

«На площади Горького маршрутка Т-34 практически подрезала наш автобус и не дала возможность отъехать от остановки», - сообщил Владимир Панов. Информация об этих случаях передана в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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