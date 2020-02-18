2020-02-18T16:09:49+03:00
Общество

Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Нижегородской области просмотр талантливых детей

Петербургское балетное училище набирает учеников по всей России
Елена ЛАЗАРЕВА
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Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» проведет выездные профессиональные просмотры юных талантов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте академии и в группе в соцсети.

Юные таланты, успешно прошедшие стажировку, получат рекомендации на вступительные экзамены. Некоторых пригласят на бесплатную стажировку в Академии, а затем им будет предоставлена возможность продолжать обучение в классах.

Успешно закончившие балетную Академию получат диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». За время обучения танцовщики изучают основную программу классического танца и техники современной хореографии. Полученные знания ученики могут применить на практике – в постановках Театра Бориса Эйфмана и Мариинского театра.

Выпускники школы – это универсальные артисты балета 21 века, востребованные на российской и зарубежной театральной сцене. Академия позволяет талантливым детям со всей России получить прекрасное образование и найти достойное место в жизни. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатно.

Просмотр юных талантов 6-11 лет состоится 24 февраля в 10.00 в ДК «ГАЗ» (ул. Героя Юрия Смирнова, 12).

Записаться на просмотр можно на сайте Академии или по телефонам: + 7(812)498-41-29, +7(952) 288-57-19

Во время просмотра комиссия оценивает пропорции фигуры и физические данные ребенка. Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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