Новые сети и канализационно-насосную станцию построили на Бору в рамках проекта «Оздоровление Волги»

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:56:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На Бору в Нижегородской области завершились работы, проводимые в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, там построили более шести километров сетей и канализационную насосную станцию.

Работы проходили на улицах Рабочая и Подлужная. Благодаря новым постройкам более 220 жилых домов Бора лишились отстойников, куда раньше попадали все хозяйственно-бытовые стоки. Если раньше они вывозились на спецтехнике на центральную станцию, то теперь их отправляют по самотечным сетям для очистки на Нижегородскую станцию аэрации.

На строительство было потрачено 68,5 миллиона рублей. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, работы в рамках проекта «Оздоровление Волги» завершились не только на Бору, но и еще на одном объекте.

- Мы начнем реализацию еще минимум трех проектов. Кроме того, из региональной казны мы выделили и также планируем направить еще средства на опережающее проектирование объектов водоснабжения и водоотведения. Это необходимо для того, чтобы включать их в национальный проект и получить федеральные средства на реализацию, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU