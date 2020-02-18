Новые электронные проездные для школьников и студентов появятся в Нижегородской области

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:20:47+03:00

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Депутаты Заксобрания Нижегородской области обсудили вопрос внедрения транспортных карт для школьников и студентов. Проект был разработан по поручению губернатора Глеба Никитина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в ближайшее время у учащихся появятся электронные проездные с новыми тарифами. Глеб Никитин заявил, что родители часто жалуются на действующую систему проездных.

- Основная проблема, что проездные «привязаны» к конкретному перевозчику, а в пригородном сообщении еще и к маршруту. Чтобы изменить ситуацию, учащихся и студентов планируется перевести с бумажных проездных документов на транспортные карты, - подчеркнул губернатор.

После внесения изменений будут четыре новых вида проездных: на 20,40 и 60 поездок на три месяца и безлимитный на месяц. Теперь они не будут привязаны к конкретным маршрутам, школьники и студенты не будут возить с собой по две-три карты (для города и области).

- Новые проездные тарифы решают потребность в льготном транспортном обслуживании как тех, кто пользуется транспортом ежедневно, так и тех, кому он нужен несколько раз в неделю, - объяснил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU