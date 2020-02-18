Нижегородец попал в больницу после пожара в Сормове
Рано утром 17 февраля 2020 года в многоквартирном жилом доме на улице Ясная в Сормовском районе вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, звонок с сообщением о возгорании поступил в дежурную часть в половине шестого.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили сильное задымление в одном из подъездов. Как оказалось, в квартире загорелось постельное белье. Сотрудники МЧС эвакуировали шестерых человек, еще одного спасли при помощи специальной маски. 45-летний мужчина получил сильные ожоги тела – его госпитализировали в Приволжский медицинский университет.
Пожар повредил домашнее имущество в одной из квартир на площади два квадратных метра. В тушении участвовали 24 человека и шесть единиц пожарной спецтехники.
Причиной случившегося стало неосторожное курение.
ИСТОЧНИК KP.RU