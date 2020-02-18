Нижегородец попал в больницу после пожара в Сормове

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:20:58+03:00

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Рано утром 17 февраля 2020 года в многоквартирном жилом доме на улице Ясная в Сормовском районе вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, звонок с сообщением о возгорании поступил в дежурную часть в половине шестого.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили сильное задымление в одном из подъездов. Как оказалось, в квартире загорелось постельное белье. Сотрудники МЧС эвакуировали шестерых человек, еще одного спасли при помощи специальной маски. 45-летний мужчина получил сильные ожоги тела – его госпитализировали в Приволжский медицинский университет.

Пожар повредил домашнее имущество в одной из квартир на площади два квадратных метра. В тушении участвовали 24 человека и шесть единиц пожарной спецтехники.

Причиной случившегося стало неосторожное курение.

ИСТОЧНИК KP.RU