Названо новое место проведения Масленичных гуляний в Нижнем Новгороде
В этом году Масленичные гуляния впервые пройдут на территории Нижегородской ярмарки. Развлекательная программа запланирована на воскресенье, 1 марта, с 12:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе департамента культуры городской администрации.
На главной сцене перед ярмарочным домом для нижегородцев выступят фольклорные, творческие и народные коллективы, а также пройдет интерактивная программа. А в зоне «народных гуляний» можно будет поиграть со скоморохами, поучаствовать в древнерусских забавах и, конечно, попробовать себя в перетягивании каната и боях.
Для маленьких гостей праздника будет организованы творческие и ремесленные мастер-классы – детям предложат сплести лыковую куклу, расписать фигурки и даже попрактиковаться в гончарном мастерстве. Без сувениров тоже не обойдется – на территории ярмарки развернутся палатки, где можно будет купить подарки близким и попробовать блины.
В завершении празднования состоится традиционный обряд – сожжение чучела Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU