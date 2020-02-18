Названо новое место проведения Масленичных гуляний в Нижнем Новгороде

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:50:55+03:00

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В этом году Масленичные гуляния впервые пройдут на территории Нижегородской ярмарки. Развлекательная программа запланирована на воскресенье, 1 марта, с 12:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе департамента культуры городской администрации.

На главной сцене перед ярмарочным домом для нижегородцев выступят фольклорные, творческие и народные коллективы, а также пройдет интерактивная программа. А в зоне «народных гуляний» можно будет поиграть со скоморохами, поучаствовать в древнерусских забавах и, конечно, попробовать себя в перетягивании каната и боях.

Для маленьких гостей праздника будет организованы творческие и ремесленные мастер-классы – детям предложат сплести лыковую куклу, расписать фигурки и даже попрактиковаться в гончарном мастерстве. Без сувениров тоже не обойдется – на территории ярмарки развернутся палатки, где можно будет купить подарки близким и попробовать блины.

В завершении празднования состоится традиционный обряд – сожжение чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU