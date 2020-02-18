2020-02-18T09:04:14+03:00
Общество

Здание бывшей бургерной от Тимати на Большой Покровской продают за 75 миллионов рублей

Двухэтажная усадьба может превратиться в торговый центр
Валерия ГРОМОВА
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Двухэтажная усадьба Равкинда, имеющая статус объекта культурного наследия и расположенная на Большой Покровской в Нижнем Новгороде, выставлена на продажу.

Как гласит объявление на портале Gipernn.ru, здание площадью 350 квадратных метров предлагается переделать под аренду офисов, кафе или ресторан, магазин или торговый центр. Цена объекта – 75 миллионов рублей.

Напомним, апреле 2018 года там открылась бургерная Black Star Burger от Тимати. Через полтора года заведение переехало в торговый центр «Небо».

СПРАВКА КП

Дом по адресу Большая Покровская, 42 был построен в 19 веке для купца Иосифа Равкинда, который известен своей мастерской по изготовлению заготовок для обувки. Кроме того, Равкинд построил в селе Богородское Нижегородской области кожевенный завод с паровым двигателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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