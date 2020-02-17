26 газозаправок планируют построить к 2022 году в Нижегородской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:46:15+03:00

Свыше 1 млрд рублей могут выделить на строительство газозаправок из федерального и областного бюджета

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26 газозаправочных станций планируют построить в Нижегородской области к 2022 году, на что из областного и федерального бюджета могут выделить более 1 миллиарда рублей. Об этих планах стало известно на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству областного Законодательного собрания 17 февраля.

Согласно докладу заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаила Морозова, сейчас министерство занято привлечением инвесторов, которые займутся строительством газозаправочной инфраструктуры.

- По результатам проведенной работы с органами местного самоуправления Нижегородской области по подбору участков под строительство объектов газозаправочной инфраструктуры мы определили 10 муниципалитетов, которые обладают наибольшим потенциалом по развитию газомоторной инфраструктуры, - сказал министр.

По мнению председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, работу по привлечению инвестора необходимо ускорять. В первую очередь их следует привлечь в точки с максимальной концентрацией пассажирских перевозчиков – в Дзержинск, Кстово, Бор, Арзамас, Павлово и Балахну.

Планы прокомментировал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что расширению рынка газомоторного топлива будет способствовать участие региона в программе субсидирования из федерального бюджета затрат инвесторов. Последним могут компенсировать строительство инфраструктурных объектов и мероприятий по переоборудованию транспорта на природный газ.

- Все автобусы, которые приобретены, работают на газомоторном топливе. Это, во-первых, сокращение издержек, во-вторых- экологичность. Будем и дальше закупать технику с такими характеристиками и увеличивать количество заправок. Также у нас предусмотрены и налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%», - отметил Глеб Никитин.

Пока в Нижегородской области созданы семь точек заправки природным газом. Сейчас на этом топливе работает 661 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU