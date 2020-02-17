Строительство парка развлечений в Нижегородской области начнется в 2020 году

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:24:08+03:00

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ООО «ГК Города» намерено приступить к строительству развлекательного парка с интерактивным павильоном «Союзмультфильма» на Бору в 2020 году. Ранее предполагалось, что парк начнут строить еще в 2019 году.

Как сообщил источник в компании, потребовалось внести некоторые доработки в готовый проект, из-за чего строительство пришлось отложить. Доработки позволили создать безопасную связь со смежной поддерживающей инфраструктурой, в частности, шел поиск решений по защите территории от подтопления.

Сейчас «ГК Города» инженерные изыскания для строительства завершены, результаты проходят госэкспертизу. После получения заключения экспертов, начнется разработка проектной документации, которая тоже пройдет экспертизу. Только послеположительного заключения экспертовпо проекту, инвестор сможет приступить к земляным работам, компенсационному озеленению и к монтажу парковых объектов.

Напомним, ООО «ГК Города» получило право использовать участок площадью 85 тысяч «квадратов» в конце мая 2019 года. На земельном участке планируется разместить интерактивный аттракцион «Союзмульфильма», музейные экспозиции под открытым небом, гастрономическую улицу. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 600 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU