Сухой фонтан появится на проспекте Гагарина в этом году

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:51:45+03:00

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Глава Приокского района Михаил Шатилов встретился с жителями района, чтобы обсудить благоустройство территории на участке проспекта Гагарина от дома №104 до дома №146. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава района напомнил, что бульвар на проспекте Гагарина – это одна из четырех общественных территорий в Приокском районе, которая будет благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году.

По словам Михаила Шатилова, к работам планируется приступить как можно раньше, поэтому сейчас проводятся экспертизы и после согласований состоится аукцион среди подрядчиков.

По информации источника в администрации Приокского района, проект предполагает монтаж сухого современного фонтана, установку новых светильников и световых инсталляций, оборудованных мест для отдыха, цветников и газонов. Дорожки планируется проложить там, где сейчас созданы «народные тропы», то есть именно там, где максимально удобно жителям.

Кроме того, от жителей поступило предложение по установке камер видеонаблюдения, в том числе – и для «защиты» от вандализма. Михаил Шатилов заверил, что пожелания будут учтены.

СПРАВКА «КП»

Сухой фонтан - это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Обычно это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи.

ИСТОЧНИК KP.RU