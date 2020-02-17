2020-02-17T12:05:18+03:00
Общество

Нижегородские болельщики спели «Катюшу» всем стадионом пред матчем с «Амуром»

Символически вбросил шайбу ветеран Великой Отечественной войны Леонид Жуков
Елена ЛАЗАРЕВА
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Символически вбросил шайбу ветеран Великой Отечественной войны Леонид Жуков. ФОТО: пресс-служба губернатора и областного правительстваСимволически вбросил шайбу ветеран Великой Отечественной войны Леонид Жуков. ФОТО: пресс-служба губернатора и областного правительства
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Нижегородская область приняла участие во Всероссийском проекте «Песни памяти на стадионах» в рамках Года памяти и славы. В субботу почти пять с половиной тысяч человек, пришедших на игру «Торпедо» с «Амуром», исполнили «Катюшу». На игру в КРК «Нагорный» пришел и губернатор региона Глеб Никитин.

«В России вряд ли найдется хотя бы одна семья, в которой бы не знали и не пели песен о Великой Отечественной войне. Их звучание всегда вызывает волнение, а хоровое исполнение сближает людей и позволяет вместе вспомнить те страшные годы. Более 800 000 горьковчан ушли защищать Родину и треть из них не вернулись обратно. Наш долг – сохранить память об этом подвиге и передать правду новым поколениям», - подчеркнул Глеб Никитин.

Перед началом матча песни военных лет исполнял Нижегородский губернский оркестр в фойе спорткомплекса. Главным гостем игры стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Жуков. Для него война началась в декабре 1942 года. Он участвовал в освобождении Киева, Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны 1 степени», «Славы 3 степени», медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За освобождение Киева». Леонид Жуков, вместе с ветераном боевых действий на территории Чеченской Республики Евгением Сергеевым, символически вбросил шайбу перед началом матча.

Напомним, ранее сообщалось, что с началом футбольного сезона к акции планируют присоединиться и футбольные болельщики.

К слову, нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» был основан в первый послевоенный год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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