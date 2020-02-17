МЧС предупреждает нижегородцев о сильном ветре

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:46:22+03:00

Южный и юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду ожидается в течение ближайшего дня и ночи

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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие часы в Нижегородской области ожидается усиление юго-западного и южного ветра. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Сильный ветер сохранится в течение всего дня и в ночь на 18 февраля. На дорогах и тротуарах – сильная гололедица.

МЧС напоминает, что в ветреную погоду увеличивается вероятность ЧС, таких как обрывы линии связи и линий электропередач. Кроме того, возможны обрушения слобоукрепленных конструкций, деревьев.

Спасатели рекомендуют не надевать неудобную обувь со скользкой подошвой, не перебегать проезжую часть перед близко идущим транспортом, быть внимательными при переходе дорог, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Кроме того, стоит держаться дальше от слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Автомобилистам эксперты МЧС рекомендуют по возможности ограничить пользование личным транспортом, быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Напоминаем, «телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU