2020-02-17T09:00:33+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер и снег с дождем

Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +1 градус, в течение дня ожидается незначительное потепление до +3 к 21.00.

Днем ожидается пасмурная погода и дождь. Ветер юго-западный, 9 метров в секунду, днем и вечером прогнозируется сильный ветер – порывы до 16-17 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет снижаться — от 759 до 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность упадет с 87 до 76%.

В течение недели синоптики прогнозируют небольшой «плюс» - максимум до +4 градусов во вторник. К выходным немного похолодает – в пятницу и субботу до 0 градусов, а в воскресенье до -2 градусов. Всю неделю, за исключением вторника, прогнозируются осадки - дождь, снег и снег с дождем. Во вторник, четверг и субботу в регион заглянет солнце.

Синоптики предупреждают – сильный юго-западный ветер с порывами до 16-17 метров в секунду сохранится до среды. В течение недели давление будет подниматься – с 747 миллиметров ртутного столба в понедельник до 758 миллиметров ртутного столба в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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