Нижегородские паломники съездили к мощам основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:08:07+03:00

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Накануне дня памяти благоверного князя Георгия Всеволодовича 16 февраля нижегородские паломники побывали с визитом во Владимир, где в кафедральном соборе в честь Успения Божией Матери покоятся мощи этого святого. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

- Паломничество состоялось по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, - говорится в сообщении. - В поездке участвовали более 600 человек. Специально для этой поездки Горьковская железная дорога выделила электропоезд. В пути паломникам читали отрывки из жития святого.

По данным организаторов поездки, во Владимире нижегородцы прошли крестным ходом от вокзала к Успенскому кафедральному собору.

- Сегодня мы, благодарные потомки, прибывшие из Нижнего Новгорода, возносим свои молитвы святому благоверному князю Георгию Всеволодовичу, основателю нашего города за тех, кто в нем живет, кто в нем будет жить и раньше жил, - напомнил во время молебна протоиерей Александр Малафеев. - Мы уже много лет приезжаем во Владимир, в древний Успенский собор накануне дня памяти основателя Нижнего Новгорода. Каждый раз это паломничество переживается как радостное духовное событие, как встреча с родным человеком, помощником и защитником.

ИСТОЧНИК KP.RU