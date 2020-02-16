ХК «Торпедо» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:17:12+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

- В стартовом периоде команды долго присматривались друг к другу, «прощупывая» слабые места соперников, - говорится в сообщении на сайте ХК «Торпедо». – Первыми в этом преуспели хоккеисты «Амура» - во время первого периода шайбу забросил Ондржей Витасек.

Во время второго периода Денис Баранцев мощно зарядил по воротам Евгения Аликина, а Артем Аляев добил шайбу, сравняв счет 1:1.

Однако изменить ситуацию нижегородские хоккеисты не смогли. В третьем периоде несколько ошибок, допущенных нижегородской командой, не дали команде шансов на победу. В конечном итоге игра закончилась со счетом 2:5.

- Я не узнавал нашу команду сегодня. Соперник очень хорошо играл и двигался. Мы готовили команду к матчу сродни седьмой игры плей-офф. Никому нельзя было проигрывать, готовились как на войну, - уверяет главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски. - Не знаю, почему в итоге все случалось так, и мы оказались неготовыми. Сейчас у нас трудный момент. Будем устраивать собрание, разбираться и выяснять, почему половина команды сегодня не играла.

ИСТОЧНИК KP.RU