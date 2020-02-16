2020-02-16T12:11:59+03:00
Экономика

Нижегородские аграрии получили 140 миллионов рублей субсидий

Эти средства направят на приобретение сельхозтехники и строительство животноводческих комплексов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С начала 2020 года нижегородские аграрии получили 140 миллионов рублей субсидий. Эти средства планируется направить на строительство животноводческих комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, поддержку тепличных хозяйств и другие сферы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сегодня агропромышленный комплекс Нижегородской области демонстрирует устойчивое развитие. В течение прошлого года производство сельхозпродукции в регионе выросло на 3,8%. Это на 4,2% больше, чем в 2018 году. Важно сохранить эту динамику, поскольку от развития агропредприятий во многом зависит благополучие районов области.

По словам главы региона, получение аграриями средств государственной поддержки должен находиться на контроле. Это позволит организовать стабильную работу предприятий агропрома и успешного развития сельхозпроизводства.

Из этих средств на строительство животноводческих комплексов будет направлено 48,7 миллионов рублей, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 45,8 миллионов рублей, на приобретение оборудования и техники – 25,6 миллионов рублей, на компенсацию затрат тепличных организаций на энергоносители – 8 миллионов рублей.

- В 2020 году господдержка сельского хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие предприятий АПК планируется направить 4,2 миллиарда рублей средств федерального и областного бюджетов, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, в Нижегородской области началась работа по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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