2020-02-16T09:49:16+03:00
Общество

Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области

На этих мероприятиях нижегородцам расскажут о положении на рынке труда
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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18 и 27 февраля сразу в нескольких районах Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- В эти дни ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости населения Ардатовского, Богородского, Вачского, Воротынского, Городецкого, Кстовского, Лукояновского и Павловского районов, - говорится в сообщении. – Также подобные мероприятия пройдут в центрах занятости Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска и Чкаловска.

Как обещают в региональном управлении по труду, в рамках ярмарок вакансий специалисты центров занятости расскажут нижегородцам о положении на рынке труда, а также помогут им с поиском работы. Кроме того, нижегородцы смогут получить консультацию о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовке для безработных местных жителей.

- Прямо на мероприятии участники смогут пройти собеседование с работодателями, научиться составлять конкурентоспособное резюме и проконсультироваться у юристов по вопросам трудоустройства, - обещают организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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