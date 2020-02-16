Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области
18 и 27 февраля сразу в нескольких районах Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
- В эти дни ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости населения Ардатовского, Богородского, Вачского, Воротынского, Городецкого, Кстовского, Лукояновского и Павловского районов, - говорится в сообщении. – Также подобные мероприятия пройдут в центрах занятости Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска и Чкаловска.
Как обещают в региональном управлении по труду, в рамках ярмарок вакансий специалисты центров занятости расскажут нижегородцам о положении на рынке труда, а также помогут им с поиском работы. Кроме того, нижегородцы смогут получить консультацию о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовке для безработных местных жителей.
- Прямо на мероприятии участники смогут пройти собеседование с работодателями, научиться составлять конкурентоспособное резюме и проконсультироваться у юристов по вопросам трудоустройства, - обещают организаторы мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU