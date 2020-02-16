Две девочки ушли гулять с собаками и пропали в Нижнем Новгороде

16 Февр. 2020 2020-02-16T01:05:04+03:00

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В Нижнем Новгороде ищут двух девочек, которые отправились гулять с собаками и пропали. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Согласно информации, 14-летняя Алина Наумова и 11-летняя Анна Чепакина пошли погулять с собаками в субботу, 15 февраля 2020 года, из дома №15 по улице Федосеенко. Домой они не вернулись, и родственники забили тревогу.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски девочек.

- Время – по прибытию, место сбора – улица Федосеенко, - сообщили волонтеры, добавив, что при себе участникам поисков необходимо иметь фонарики, батарейки, воду, горячий чай, рации, перчатки, теплую одежду для города или леса, а также небольшой перекус.

Около часу ночи девочки были найдены.

- Найдены, живы! - написали волонтеры. Где находились все это время девочки, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU