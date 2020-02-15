Представители японских корпораций посетят оперный театр в Нижнем Новгороде
Крупная делегация японских предпринимателей посетит Нижегородскую область 19 февраля 2020 года. В рамках визита японцы посетят Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина, где им будет показан новый балет «Корсар» в исполнении японского балетмейстера Морихиро Ивата, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Балет «Корсар» - первый крупный проект, поставленный новой руководящей командой. Он был создан по одноименной поэме Джорджа Гордона Байрона, написанной в 1814 году. В основе сюжета лежит романтическая история об отважных пиратах, прекрасных наложницах, коварных злодеях и роковой любви. В балете сохранены фрагменты оригинальной хореографии Мариуса Петипа, исполнявшего роль предводителя корсаров в 1858 году.
Напомним, японская делегация планирует посетить Нижегородскую область для знакомства с ее промышленно-экономическим и научно-техническим потенциалом.
ИСТОЧНИК KP.RU