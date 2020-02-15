Представители японских корпораций посетят оперный театр в Нижнем Новгороде

15 Февр. 2020 2020-02-15T20:32:04+03:00

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Крупная делегация японских предпринимателей посетит Нижегородскую область 19 февраля 2020 года. В рамках визита японцы посетят Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина, где им будет показан новый балет «Корсар» в исполнении японского балетмейстера Морихиро Ивата, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Балет «Корсар» - первый крупный проект, поставленный новой руководящей командой. Он был создан по одноименной поэме Джорджа Гордона Байрона, написанной в 1814 году. В основе сюжета лежит романтическая история об отважных пиратах, прекрасных наложницах, коварных злодеях и роковой любви. В балете сохранены фрагменты оригинальной хореографии Мариуса Петипа, исполнявшего роль предводителя корсаров в 1858 году.

Напомним, японская делегация планирует посетить Нижегородскую область для знакомства с ее промышленно-экономическим и научно-техническим потенциалом.

ИСТОЧНИК KP.RU