2020-02-15T20:32:04+03:00
Общество

Представители японских корпораций посетят оперный театр в Нижнем Новгороде

Делегации будет представлен новый балет «Корсар» в постановке японского балетмейстера
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупная делегация японских предпринимателей посетит Нижегородскую область 19 февраля 2020 года. В рамках визита японцы посетят Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина, где им будет показан новый балет «Корсар» в исполнении японского балетмейстера Морихиро Ивата, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Балет «Корсар» - первый крупный проект, поставленный новой руководящей командой. Он был создан по одноименной поэме Джорджа Гордона Байрона, написанной в 1814 году. В основе сюжета лежит романтическая история об отважных пиратах, прекрасных наложницах, коварных злодеях и роковой любви. В балете сохранены фрагменты оригинальной хореографии Мариуса Петипа, исполнявшего роль предводителя корсаров в 1858 году.

Напомним, японская делегация планирует посетить Нижегородскую область для знакомства с ее промышленно-экономическим и научно-техническим потенциалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврача Дзержинского перинатального центра отстранили от должности на время расследования гибели младенца
Представители японских корпораций посетят оперный театр в Нижнем Новгороде
Женщина с ребенком устроила массовое ДТП в Нижнем Новгороде
Мужчину, нападавшего с ножом и кастетом на прохожих в Кстове, задержали
Численность лося в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза за 10 лет
Портал обращений граждан «Вам решать» запущен в Нижегородской области
«Поезда здоровья» посетили уже 66 населенных пунктов Нижегородской области в 2020 году
На ремонт нижегородской канатной дороги потребуется 29,4 миллиона рублей
В Нижегородской области в 2020 году будет отремонтировано более 840 километров автодорог
Нижегородскую гостиницу «Россия» начнут сносить в ближайшие две недели
Предприниматели Нижегородской области смогут принять участие в «Днях поставщика»
Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году