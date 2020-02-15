2020-02-15T15:27:20+03:00
Дом. Семья

Численность лося в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза за 10 лет

Фотоловушки, размещенные в Павловском районе, запечатлели зверей в «лесном ресторане»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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За последние 10 лет численность лося в Нижегородской области увеличилась более чем на 50% и составила около 15,8 тысяч особей. Об этом со ссылкой на комитет госохотнадзора Нижегородской области сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для сохранения стабильной численности животных в Нижегородской области проводятся различные биотехнические мероприятия, в том числе и по прикорму. Так, для лосей и зайцев выкладывается соль, для тетеревов устраиваются галечники и порхалища, а для кабанов организуются специальные подкормочные площадки. В такие «лесные рестораны» животные наведываются охотно – так, фотоловушки в Павловском районе не так давно запечатлели нескольких лосей.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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