Численность лося в Нижегородской области увеличилась в 1,5 раза за 10 лет
За последние 10 лет численность лося в Нижегородской области увеличилась более чем на 50% и составила около 15,8 тысяч особей. Об этом со ссылкой на комитет госохотнадзора Нижегородской области сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для сохранения стабильной численности животных в Нижегородской области проводятся различные биотехнические мероприятия, в том числе и по прикорму. Так, для лосей и зайцев выкладывается соль, для тетеревов устраиваются галечники и порхалища, а для кабанов организуются специальные подкормочные площадки. В такие «лесные рестораны» животные наведываются охотно – так, фотоловушки в Павловском районе не так давно запечатлели нескольких лосей.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области».
ИСТОЧНИК KP.RU