Портал обращений граждан «Вам решать» запущен в Нижегородской области

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:58:04+03:00

В рассмотрении обращений будут задействованы все органы исполнительной власти и МСУ

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Портал «Вам решать», где любой гражданин может оставить свое обращение к властям, запущен в Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рассмотрении сообщений будут задействованы все органы исполнительной власти и органы МСУ Нижнего Новгорода и Дзержинска, а позднее к работе планируется подключить все местные администрации.

Чтобы оставить сообщение, необходимо авторизоваться через портал госуслуг, затем нажать кнопку «Подать обращение», выбрать подходящую категорию и описать суть проблемы. При необходимости можно также прикрепить фотографии. Темы обращений могут касаться любой сферы общественной жизни.

Кроме того, на портале будут проводиться опросы граждан, в том числе по программе поддержки местных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU