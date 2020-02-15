Портал обращений граждан «Вам решать» запущен в Нижегородской области
Портал «Вам решать», где любой гражданин может оставить свое обращение к властям, запущен в Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рассмотрении сообщений будут задействованы все органы исполнительной власти и органы МСУ Нижнего Новгорода и Дзержинска, а позднее к работе планируется подключить все местные администрации.
Чтобы оставить сообщение, необходимо авторизоваться через портал госуслуг, затем нажать кнопку «Подать обращение», выбрать подходящую категорию и описать суть проблемы. При необходимости можно также прикрепить фотографии. Темы обращений могут касаться любой сферы общественной жизни.
Кроме того, на портале будут проводиться опросы граждан, в том числе по программе поддержки местных инициатив.
ИСТОЧНИК KP.RU