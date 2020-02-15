«Поезда здоровья» посетили уже 66 населенных пунктов Нижегородской области в 2020 году

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:56:34+03:00

За это время было выявлено впервые 1636 заболеваний

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Мобильные лечебно-диагностические лаборатории «Поезда здоровья» снова начали работать в Нижегородской области с 13 января 2020 года, и за это время успели побывать уже в 66 населенных пунктах 20 районов области. Напомним, по поручению губернатора Глеба Никитина, с этого года работа «Поездов здоровья» организована в круглогодичном режиме.

- Важнее всего в работе «Поездов здоровья» - фактор ранней диагностики. Впервые было выявлено 1636 заболеваний, в том числе 77 случаев подозрения на злокачественные новообразования. И каждый такой случай – шанс восстановить здоровье, - подчеркнул Глеб Никитин.

За этот месяц почти 9 тысяч пациентов смогли получить более 18 тысяч консультаций специалистов, в том числе хирурга, онколога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога, уролога, геронтолога, невролога и офтальмолога, а в лабораториях было проведено около 13 тысяч исследований.

В регионе также организована работа медицинского модуля «Детское здоровье», для которого составлен отдельный график.

ИСТОЧНИК KP.RU