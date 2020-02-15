2020-02-15T10:26:27+03:00
Общество

На ремонт нижегородской канатной дороги потребуется 29,4 миллиона рублей

При этом увеличится доля Нижегородской области в уставном капитале компании
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Почти 30 миллионов рублей планируется направить на ремонт канатной дороги «Нижний Новгород – Бор». Об этом гласит информация в пояснительной записке о внесении изменений в закон об областном бюджете 2020, 2021 и 2022 годов.

Так, 29,4 миллиона рублей будут выделены министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области с целью увеличения доли региона в уставном капитале АО «Нижегородские канатные дороги». На эти же деньги будет осуществлен ремонт воздушной переправы. В настоящее время уставный капитал компании составляет 493,58 миллионов рублей, и Нижегородской области принадлежит 61,29% акций, а Нижнему Новгороду – 38,65%.

Планируется, что эти средства будут потрачены на ремонт редуктора, а также кабин и тормозов. Деньги должны быть выделены уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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