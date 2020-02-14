В Нижегородской области в 2020 году будет отремонтировано более 840 километров автодорог

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Самым масштабным объектом дорожного ремонта в 2020 году станет участок автомобильной дороги «Сокольское - поселок Лесной» в Сокольском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что все основные контракты на ремонт дорог были заключены заранее – еще в конце прошлого года, чтобы дорожники иели возможность подготовиться к сезону и приступить к ремонту сразу, как только это позволят погодные условия. Соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин.

По данным источника, программа регионального проекта включает 192 объекта общей протяженностью 879,515 км, в том числе 24 объекта в Нижнем Новгороде, 7 - в Дзержинске и 161 - в районах Нижегородской области. Кроме того, в этом году начнется строительство развязки в районе деревни Ольгино.

«В первую очередь в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги включены магистрали с наиболее оживленным и интенсивным движением, по которым ходит общественный транспорт, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин. – Кроме того, принимается во внимание и состояние дорог. Мы планировали ремонты с депутатами, жителями, общественниками, но просьбы и обращения продолжат поступать. За счет дополнительного финансирования включаем в ремонт новые объекты»,- отметил губернатор и в качестве примера привел Досчатинское шоссе в Выксунском районе.

По словам губернатора, к 2024 году к нормативному состоянию должно быть приведено 85% городских и 38,2% региональных дорог. «Для этого в предстоящие пять лет предстоит отремонтировать порядка 5 000 км дорог», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU