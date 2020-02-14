Нижегородскую гостиницу «Россия» начнут сносить в ближайшие две недели
Снос здания бывшей гостиницы «Россия» начнется в ближайшие две недели. Об этом сообщила директор компании-владельца здания «Сервис-отель» Вера Терещенкова на круглом столе в пятницу, 14 февраля.
Здание гостиницы было построено почти век назад, в начале 30-х годов прошлого века в стиле постконструктивизим. Как сообщалось ранее, несущие конструкции сохранить не представляется возможным, и здание придется полностью снести, чтобы построить на его месте новое с сохранением исторического облика. В новом здании, которое будет выше на два этажа, расположится элитный жилой дом и общественные помещения.
По словам гендиректора «СМУ-77» Владимира Молоканова, при подготовке к сносу были сняты все сохранившиеся элементы лепнины, деревянные панно и другие детали, которые делали гостиницу узнаваемой. Единственное, что снять никак не получится – это мозаичное панно у входа. Было предложено воссоздать его, а из старых элементов мозаики сделать памятные сувениры.
ИСТОЧНИК KP.RU