Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:06:40+03:00

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В 2020 году расширится круг участников программы льготного кредитования бизнеса «1764». Об этом сообщает пресс-служба областного провительства со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина. Евгений Люлин провел рабочую встречу с предпринимателями Дзержинска.

В Дзержинске центр «Мой бизнес» стал одним из первых аналогичных центров в регионе, поскольку в Дзержинске существует развитое бизнес-сообщество и есть хорошие перспективы развития предпринимательства, отметил вице-губернатор.

«С начала работы центров «Мой бизнес» мы начали проводить в них личные встречи первых руководителей госструктур, глав муниципалитетов с предпринимателями. На консультации в «Мой бизнес» предприниматели пришли с разными вопросами, в том числе – и о мерах господдержки, которые реализуются в регионе», - сообщил Евгений Люлин. И добавил, что в 2020 году фонд региональной гарантийной организации будет увеличен на 48 млн рублей, а круг предпринимателей, которые смогут получить льготные кредиты под 8,5% по программе «1764», расширится. Так, можно будет рефинансировать кредиты, взятые ранее по рыночным ставкам.

ИСТОЧНИК KP.RU