2020-02-14T15:06:40+03:00
Общество

Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году

Вице-губернатор Евгений Люлин встретился с предпринимателями Дзержинска
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020 году расширится круг участников программы льготного кредитования бизнеса «1764». Об этом сообщает пресс-служба областного провительства со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина. Евгений Люлин провел рабочую встречу с предпринимателями Дзержинска.

В Дзержинске центр «Мой бизнес» стал одним из первых аналогичных центров в регионе, поскольку в Дзержинске существует развитое бизнес-сообщество и есть хорошие перспективы развития предпринимательства, отметил вице-губернатор.

«С начала работы центров «Мой бизнес» мы начали проводить в них личные встречи первых руководителей госструктур, глав муниципалитетов с предпринимателями. На консультации в «Мой бизнес» предприниматели пришли с разными вопросами, в том числе – и о мерах господдержки, которые реализуются в регионе», - сообщил Евгений Люлин. И добавил, что в 2020 году фонд региональной гарантийной организации будет увеличен на 48 млн рублей, а круг предпринимателей, которые смогут получить льготные кредиты под 8,5% по программе «1764», расширится. Так, можно будет рефинансировать кредиты, взятые ранее по рыночным ставкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородскую гостиницу «Россия» начнут сносить в ближайшие две недели
Предприниматели Нижегородской области смогут принять участие в «Днях поставщика»
Нижегородские предприниматели получат больше льготных кредитов в 2020 году
В нижегородских клиниках появилась электронная история болезни
В Нижегородской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
На улице Победной восстановили освещение по просьбам жителей
Нижегородское оборонное предприятия строит фюзеляж для первого серийного Ил-114-300
Нижегородские хоккеисты уступили лидерам чемпионата
В Нижегородской области председатель ЖСК обманул пайщиков на 1,5 миллиона рублей
В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта
Комиссия обследовала участки в нижегородском СНТ, пострадавшем от аварии на коллекторе
В выходные в Нижнем Новгороде будет морозно и безветренно
Губернатор Нижегородской области поручил устранить протечки в подвале школы
Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»
Проект благоустройства улицы Карла Маркса в Арзамасе хотят представить на конкурс малых городов и исторических поселений
Зубр из нижегородского зоопарка переехал в Гусь-Хрустальный
Терминалов для оплаты тепла и горячей воды без комиссии стало больше в Нижнем Новгороде
Нижегородский хор принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского
«Шахматный дом» в Нижнем Новгороде реставрируют с нарушениями
Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора