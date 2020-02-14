2020-02-14T11:27:38+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта

На время проведения соревнований «Лыжня России» перекроют движение в Новинках и на улице Новой
Елена ЛАЗАРЕВА
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Завтра, 15 февраля, с 07.00 до 15.00 будет временно прекращено движение транспорта в поселке Новинки по улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома №18) и по улице Новая напротив дома №202. Об этом сообщает управление по связям со СМИ со ссылкой на нижегородский дептранс.

Въехать в Новинки можно через улицы Приокскую и Богородскую. Выехать - через улицы Нижегородскую и Магистральную.

Дептранс просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, «Лыжня России» проводится каждый год с 1982-го. Лыжная гонка стартует одновременно в 72 регионах России, в ней принимают участие до 500 тысяч человек.

В Нижнем Новгороде и области ожидается около 15 тысяч участников. В случае благоприятных погодных условий в этом году в областном центре впервые пройдет забег младших школьников на призы от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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