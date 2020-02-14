2020-02-14T08:58:18+03:00
Общество

В выходные в Нижнем Новгороде будет морозно и безветренно

Снег вероятен в субботу, а солнце - в воскресенье
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -15 градусов, в течение дня ожидается потепление до -8 градусов, но к ночи температура опять упадет до -10 градусов. В течение ночи сохраниться мороз.

Днем ожидается солнечная и практически безветренная погода. Ветер южный, 1-3 метра в секунду, возможны порывы до 4-5 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня поднимется — от 752 до 757 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность также стабильна — 69-83%.

Завтра по прогнозам синоптиков в течение дня резко потеплеет – с -10 градусов утром до -1 к вечеру. Ожидается снег и слабый ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти – до 762 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье установится слегка морозная погода на уровне -5…-2 градусов, облачно с прояснениями. Снег маловероятен, но к вечеру поднимется ветер, который будет усиливаться и к понедельнику синоптики прогнозируют порывы до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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