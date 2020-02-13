2020-02-13T17:21:33+03:00
Общество

Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»

Регион присоединится к Всероссийскому проекту в рамках Года памяти и славы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская область примет участие в проекте «Песни памяти на стадионах». Проект приурочен к Году памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородский области Глеба Никитина.

15 февраля 2020 года нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проведет домашний матч в «Амуром» из Хабаровска. Болельщики споют на игре песни военных лет, знакомые каждому с детства - «Смуглянку», «Катюшу» и другие. Аккомпанирует Нижегородский губернский оркестр.

К слову, на матч приглашены ветераны Великой Отечественной войны, сообщает источник.

«Песни о Великой Отечественной войне для меня – это особенные песни, самые дорогие и любимые. Их невозможно слушать спокойно, сжимается сердце и хочется подпевать. Проект «Песни памяти на стадионах», я считаю, очень важен, он объединяет и вдохновляет. Она напоминает, что в России нет семей, которых так или иначе не коснулась бы Великая Отечественная война. Поэтому каждый, независимо от возраста, должен иметь возможность стать частью Юбилей Победы», - подчеркнул Глеб Никитин.

Планируется, что с началом футбольного сезона к акции присоединятся и футбольные болельщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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