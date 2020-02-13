Нижегородские болельщики споют песни военных лет перед матчем «Торпедо» - «Амур»
Нижегородская область примет участие в проекте «Песни памяти на стадионах». Проект приурочен к Году памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородский области Глеба Никитина.
15 февраля 2020 года нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проведет домашний матч в «Амуром» из Хабаровска. Болельщики споют на игре песни военных лет, знакомые каждому с детства - «Смуглянку», «Катюшу» и другие. Аккомпанирует Нижегородский губернский оркестр.
К слову, на матч приглашены ветераны Великой Отечественной войны, сообщает источник.
«Песни о Великой Отечественной войне для меня – это особенные песни, самые дорогие и любимые. Их невозможно слушать спокойно, сжимается сердце и хочется подпевать. Проект «Песни памяти на стадионах», я считаю, очень важен, он объединяет и вдохновляет. Она напоминает, что в России нет семей, которых так или иначе не коснулась бы Великая Отечественная война. Поэтому каждый, независимо от возраста, должен иметь возможность стать частью Юбилей Победы», - подчеркнул Глеб Никитин.
Планируется, что с началом футбольного сезона к акции присоединятся и футбольные болельщики.
ИСТОЧНИК KP.RU