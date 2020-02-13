2020-02-13T14:24:07+03:00
Общество

«Шахматный дом» в Нижнем Новгороде реставрируют с нарушениями

Максимальное наказание, которое грозит подрядчику – штраф 5 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Реставрация «Шахматного дома» на улице Пискунова в Нижнем Новгороде ведется с отступлениями от проекта. Об этом сообщает источник в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Проектная документация, получившая положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, была согласована управлением госохраны еще в 2018 г. Разрешение на строительство работ получило предприятие, которое имеет лицензию министерства культуры РФ на работы по сохранению объектов культурного наследия - ООО «РегионРесурсГрупп».

В конце января-начале февраля управление проводило внеплановую выездную проверку в отношении ООО «РегионРесурсГрупп». В ходе проверки эксперты обнаружили ряд нарушений. В частности, несоответствие заполнений оконных проемов и конфигурации кровли ризолита тому облику, который имело здание изначально.

Собственно, не соответствуют они и проекту, который был согласован управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

Как сообщает источник, по итогам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Минимальное наказание по этой статье для юридических лиц – 200 тысяч рублей, максимальное – 5 миллионов рублей.

Материалы дела находятся на рассмотрении в Нижегородском районном суде.

Кроме того, ООО «РегионРесурсГрупп» обязано исправить нарушения и вернуть зданию исторический облик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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