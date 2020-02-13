Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:40:33+03:00

Более 22 тысяч балахнинцев ушли на фронт, более трети - не вернулись. ФОТО: Кирилл Мартынов

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Сегодня глава региона Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Балахнинский район. В рамках визита губернатор поздравил с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручил им юбилейные медали в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Вы – главные герои нашей страны на все времена. Так было, есть и так должно быть. Ваш подвиг и ваша память дают нам защиту от любых искажений истории. Мы обязаны защищать историческую правду о победе, и мы будем ее защищать» - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что сейчас идет сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». И подчеркнул, что не только Горький достоин этого звания, но и вся область.

«В годы войны балахнинская электростанция стала сердцем всей горьковской промышленности. Балахнинский бумкомбинат отправил типографиям фронта и тыла свыше 500 тысяч тонн продукции как единственный производитель газетной бумаги в стране. Промкомбинаты изготовляли одежду и снаряжение для обеспечения фронта. Более 22000 балахнинцев ушли на фронт, 7 тысяч 627 защитников погибли в боях, умерли от ран, пропали без вести. И это страшная правда, те самые факты, которые никто не смеет искажать!» - сказал глава региона, обращаясь к ветеранам.

Напомним, в конце января глава региона уже встречался с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове.

ИСТОЧНИК KP.RU