Губернатор Нижегородской области вручил медали к Юбилею Победы ветеранам-балахнинцам
Сегодня глава региона Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Балахнинский район. В рамках визита губернатор поздравил с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручил им юбилейные медали в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Вы – главные герои нашей страны на все времена. Так было, есть и так должно быть. Ваш подвиг и ваша память дают нам защиту от любых искажений истории. Мы обязаны защищать историческую правду о победе, и мы будем ее защищать» - подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор напомнил, что сейчас идет сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». И подчеркнул, что не только Горький достоин этого звания, но и вся область.
«В годы войны балахнинская электростанция стала сердцем всей горьковской промышленности. Балахнинский бумкомбинат отправил типографиям фронта и тыла свыше 500 тысяч тонн продукции как единственный производитель газетной бумаги в стране. Промкомбинаты изготовляли одежду и снаряжение для обеспечения фронта. Более 22000 балахнинцев ушли на фронт, 7 тысяч 627 защитников погибли в боях, умерли от ран, пропали без вести. И это страшная правда, те самые факты, которые никто не смеет искажать!» - сказал глава региона, обращаясь к ветеранам.
Напомним, в конце января глава региона уже встречался с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове.
ИСТОЧНИК KP.RU