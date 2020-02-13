2020-02-13T12:16:29+03:00
Общество

81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество

Вместе со своей внучкой бабуля «сняла порчу» с продавщицы районного магазина
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В феврале Ветлужский районный суд вынес приговор в отношении двух жительниц района по статье 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Осенью прошлого года 81-летняя пенсионерка вместе с внучкой, жительницей райцентра, зашли в магазин. Совместными усилиями им удалось убедить продавщицу, что на нее наложена порча и скоро она умрет. Впрочем, предложили помочь в снятии порчи, на что напуганная работница прилавка быстро согласилась. Бабушка закрыла дверь, а внучка «снимала порчу» - водила спичками по листу бумаги.

Для закрепления эффекта, по словам доморощенных «шаманок», продавец должна была передать ведуньям кольцо – они пообещали закопать его на кладбище. Получив кольцо, семейный колдовской подряд покинул магазин.

Ущерб потерпевшей оценивается в 2,4 тысячи рублей.

На суде обвиняемые раскаялись и полностью признали вину. По приговору суда 43-летняя внучка получила условный срок – 1,5 года, 81-летняя бабушка – один год лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора
Опубликован список почтовых отделений для голосования за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в технопарке «Анкудиновка»
Нижегородская область передала копии архивных документов в дар белорусскому музею «Вдов войны»
В Нижегородской области установилась морозная и практически безветренная погода
К юбилею Нижнего Новгорода на трансформаторные подстанции планируется нанести графити
В Нижегородской области открыт новый детский сад
В Нижегородскую область приедут с визитом представители крупнейших японских корпораций
Губернатор Нижегородской области поздравил воинов-афганцев с наступающим Днем памяти воинов-интернационалистов
Нижегородские спортсмены выступят на первенстве России по КУДО
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошел мастер-класс по баскетболу
212,6 млн рублей планируется направить из областного бюджета на проект «Оздоровление Волги»
Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, предлагают установить в Нижнем Новгороде
Нижегородская детская больница купит новый аппарат МРТ
Три нижегородских баскетболиста вызваны в сборную России
В нижегородской поликлинике №4 завершился капремонт
Нижегородский завод впервые построит краболовное судно
Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Послы Победы»
В Нижегородской области ожидается похолодание
Нижегородцы могут проверить свои знания в олимпиаде по экологии