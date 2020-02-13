81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:16:29+03:00

Вместе со своей внучкой бабуля «сняла порчу» с продавщицы районного магазина

Изменить размер текста: A A

В феврале Ветлужский районный суд вынес приговор в отношении двух жительниц района по статье 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Осенью прошлого года 81-летняя пенсионерка вместе с внучкой, жительницей райцентра, зашли в магазин. Совместными усилиями им удалось убедить продавщицу, что на нее наложена порча и скоро она умрет. Впрочем, предложили помочь в снятии порчи, на что напуганная работница прилавка быстро согласилась. Бабушка закрыла дверь, а внучка «снимала порчу» - водила спичками по листу бумаги.

Для закрепления эффекта, по словам доморощенных «шаманок», продавец должна была передать ведуньям кольцо – они пообещали закопать его на кладбище. Получив кольцо, семейный колдовской подряд покинул магазин.

Ущерб потерпевшей оценивается в 2,4 тысячи рублей.

На суде обвиняемые раскаялись и полностью признали вину. По приговору суда 43-летняя внучка получила условный срок – 1,5 года, 81-летняя бабушка – один год лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU