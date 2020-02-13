Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:31:16+03:00

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В Нижнем Новгороде будут судить Максима Ларина, который в 2016-2017 годах организовал съемку полетов на частном вертолете заместителя губернатора Романа Антонова и членов его семьи. Об этом сообщает «Ъ».

Максим Ларин – бывший директор ЧОП, Роман Антонов – экс-замгубернатора. По мнению следствия, «чоповец» нарушил неприкосновенность частной жизни не только Антонова, но и его жены, детей и тестя. Речь идет о съемках полетов замгубернатора на вертолете Eurocopter EC 120 Colibri и семейном отдыхе на даче на Горьковском водохранилище. Впоследствии кадры съемки были использованы для создания ролика, демонстрирующего, насколько уровень жизни Романа Антонова не соответствовал доходам, которые он декларировал.

Напомним, в 2017 году вице-спикер нижегородского Законодательного собрания требовал уволить Антонова, указывая на несоответствие доходов и расходов чиновника. Вскоре сам Сорокин был арестован по обвинению в коррупции и в ЧОПах Максима Ларина прошли обыски. Правоохранители обнаружили множество компрометирующих видеозаписей не только на Антонова, но и на других лиц. В итоге Ларину было выдвинуто обвинение в организации съемок личной жизни чиновника.

Около года назад дело закрыли – Генпрокуратура РФ сочла обвинение некорректным, так как в нем не было указано, какая именно информация о жизни Романа Антонова является тайной и должна охраняться законом. По депутатскому запросу Александра Хинштейна в Генпрокуратуру расследование было возобновлено и дело против Максима Ларина передано в суд.

Свою вину чоповец не признает, заявляя, что документировал только факты нарушений и коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU